ALERTA-Novo Progresso tem caso de recém-nascido com covid-19; dois bebês foi diagnosticado com a doença

(Foto:Ilustrativa)- Um recém-nascido de um mês (1) e dez (10) dias, foi diagnosticado com o novo coronavírus no Hospital municipal de Novo Progresso. O quadro é estável.

