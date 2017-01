Alerta para o controle do mosquito da dengue e caramujos africanos em Novo Progresso

Alerta! – Coordenação de Edemias faz apelo à população para o controle do mosquito da dengue e caramujos africanos em Novo Progresso

Nesta época do ano, com as chuvas intensas é comum encontrar em quintais, hortas e jardins, algumas espécies de caramujos. Hospedeiro de várias doenças, inclusive a esquistossomose (ou barriga d’água) e a meningite, a infestação deste tipo de caracol deixa os moradores preocupados, já que se reproduzem muito rápido, colocando em média de 50 a 400 ovos por ano.

Segundo o coordenador de Endemias Luiz Carlos Piva (Fininho), com a chegada do período chuvoso estas pragas se alastram com grande facilidade, portanto a colaboração e todos é fundamental , fazendo limpeza em seus quintais e mantendo-os limpo, evitando qualquer acumulo de água em potes, garrafas, vasos, pneus, coloque os lixos nas sacolas, enfim tudo que possa armazenar água e o mosquito possa reproduzir deve ser eliminado.

O caramujo africano, mais conhecido como “gigante africano”, pode ser encontrado com facilidade na região amazônica. Esse caramujo é o hospedeiro dos vermes que chamamos de costaricensis e cantonensis que podem causar dores abdominais, hemorragias, até mesmo lesão ocular que podem levar à cegueira.

Mesmo que em Novo Progresso não tenha confirmado nenhum caso de doenças causadas pelo caramujo africano, é importante a população tomar medidas de prevenção para o controle da infestação.

É muito comum as pessoas colocarem sal para matar o caramujo, porém não é adequado, já que o sal pode prejudicar o solo e a vegetação do local, e as conchas não descartadas corretamente podem servir como criadouros de mosquitos, como o Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika vírus e chikungunya.

O correto é utilizar luvas de borracha para fazer catação manual dos caramujos e ovos em jardins, hortas e pomares. Após a coleta desses moluscos, é necessário enterrá-los em uma vala forrada com cal virgem evitando, assim, a contaminação do solo.

A secretaria de Saúde do Município através da coordenação de Edemias está alerta para a situação; O coordenador de Edemias Fininho avisa que a visita do agente de Combate a Dengue nas residências, é de orientação e ajuda o morador, mas a grande parte deve ser feita pelos donos das residências.

A coordenação pede ainda que os moradores façam com urgência a limpeza nos quintais, e nos terrenos, para ficar livre dessa doença que é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti. Febre Amarela, Chikungunya dengue hemorrágica e zica.

“Não vamos esperar que alguém morra em nossa cidade para nos sensibilizar que só limpando bem nossos quintais estaremos mais longe dessas doenças”. “Vamos Colabora meu povo”! Diz a Nota:



