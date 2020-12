Alertas de desmatamento na Amazônia diminuem em novembro, apontam dados do Inpe

27/10/2029: Área de desmatamento ilegal detectado na área do PDS Virola-Jatobá, em Anapu — Foto: Reprodução / Amazônia Real

Maior parte da área desmatada da floresta em novembro foi no Pará. Amazônia Legal teve uma área de 310,35 km² sob alerta de desmatamento.

A Amazônia Legal teve uma área de 310,35 km² sob alerta de desmatamento em novembro, uma queda de 45% em comparação com o mesmo mês de 2019, mostram dados atualizados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os alertas foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares (0,03 km²), tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal (exploração de madeira, mineração, queimadas e outras).

Fonte: Deter/Inpe

Em outubro, os alertas de desmatamento na Amazônia foram os mais altos para o mês desde que o monitoramento começou, em 2015.

Em julho, a Amazônia Legal teve uma área de 1.658,97 km² sob alerta de desmatamento; em agosto foram 1.358,78 km²; e, em setembro, a área foi de 964,45 km².

Amazônia Legal

A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro, e engloba a área de 8 estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Maranhão.

A maior parte da área desmatada da floresta em novembro foi no Pará. O estado também teve os maiores números de desmatamento em outubro, setembro e agosto.

Os municípios que mais desmataram em novembro foram:

São Félix do Xingu (PA): 14,95 km²

Pacajá (PA): 14,91 km²

Portel (PA): 11,35 km²

Porto Velho (RO): 11,21 km²

Aripuana (MT): 10,72 km²

Altamira (PA): 10,47 km²

Lábrea (AM): 9,29 km²

São Félix do Araguaia (MT): 8,09 km²

Confresa (MT): 7,59 km²

Nova Maringá (MT): 6,41 km²

Mais de 11 mil km² em um ano

A área desmatada na Amazônia foi de 11.088 km² entre agosto de 2019 e julho de 2020, de acordo com números oficiais do governo federal divulgados pelo Inpe.

De acordo com o Inpe, trata-se de um aumento de 9,5% em relação ao período anterior (agosto de 2018 a julho de 2019), que registrou 10.129 km² de área desmatada. É a maior área desde 2008, quando o Prodes apontou 12.911 km² desmatados.

Os dados são do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), considerado o mais preciso para medir as taxas anuais. Ele é diferente do Deter, que mostra os alertas mensais.

