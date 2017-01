Alessandra Ambrosio aproveita férias na praia ao lado das amigas

A angel da Victoria’s Secret está curtindo os dias de folga em lindos locais do litoral brasileiro

A modelo Alessandra Ambrosio que vive atualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, decidiu fugir do inverno norte-americano e foi passar o Réveillon e as férias do início do ano no calor do Brasil.

A angel da Victoria’s Secret optou pelas lindas praias de Santa Cataria para descansar e se divertir ao lado das amigas e de alguns familiares.

Durante o período de folga, a beldade publicou diversas fotos em que aparece de maiô, biquíni e bem à vontade na companhia de suas colegas.

Para ver estes belos momentos de descontração e lazer da famosa modelo brasileira, clique na galeria de fotos.

Fonte: Notícias ao minuto.

