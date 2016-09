Alexandre Borges é filmado com trans, diz coluna

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um homem e duas travestis, consumindo uma substância que se assemelha à cocaína.

De acordo com a colunista Fabiola Reipert, do R7, e Leo Dias, do IG, trata-se do ator Alexandre Borges.

Na quinta-feira (15), Dias publicou que um fotógrafo havia feito imagens de um ator da Globo, que já foi casado com mulher, acompanhado de uma travesti.

“A coluna não revelou o nome do galã porque não tinha como provar… Mas aí este colunista recebeu o vídeo comprometedor que esclarece tudo”, escreveu.



DOL

