Alguns Municípios ficam sem Energia no Estado do Pará.

Por volta das 12:57, desta segunda-feira, 02, as regiões oeste e centro-oeste do Estado tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido devido a saída do sistema TRAMOESTE.

A falta de energia afetou os municípios de Altamira, Santarém, Mojuí dos Campos, Vitória do Xingú, Medicilândia, Brasil Novo, Senador José Porfírio, Anapú, Uruará, Placas, Itaituba, Rurópolis, Belterra, Trairão e Prainha ( margem esquerda) e Fordlândia. O fornecimento de energia em todos os municípios afetados está normalizado.

A causa do desligamento está sendo apurada pela ELETRONORTE.

