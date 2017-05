Aliado de vereador usa da rede social para defender mandato e xinga secretarias de “PROSTITUTAS”

Viralizou neste domingo (29) áudio com voz de um comerciante de Novo Progresso que disponibilizou no aplicativo WhatsApp, xingando a atual administração e chamando os secretários do município de ladrões e as secretárias de prostitutas.

Autor: O Comerciante “Odilson Ribeiro” (Foto) proprietário da “OUROMAQ” forte aliado e defensor do mandato do vereador “Marconi da Unika (PSDB)”; às vitimas prefeito e secretários municipais.

Para o comerciante só existe um Vereador honesto no Município de Novo Progresso “Marconi da Unika” e faz um desafio para alguém questionar sua honestidade! “Odilson Ribeiro” é conhecido popularmente com prenome de “GAUCHINHO” recentemente no mesmo grupo WhatsApp ele chamou os Gaúchos do Município de Novo Progresso de VIADO!

AS VITIMAS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.

*Este bando de falcatrua, vagabundos, Carpinteiros pra cuidar do Município….

*Esta cambada que você (Macarrão), colocou entro da secretaria , uma cambada de ladrão… *Secretario, vagabundo que você colocou tudo ladrão……

*Não tem nada de secretarias são putas,tudo putas…

*Eu sou o gauchinho da OUROMAQ…

*Bando de Vagabundo um F..P…. para cuidar da saúde.

* Monte de Ministro monte de secretario que não sabe o que esta fazendo um monte de bosta de RAPARIGA,PUTA, que não sabe coisa nenhuma.

No áudio ele defende o atual vereador Marconi como sendo único honesto do município de Novo Progresso, fala mal da atual administração, xinga os secretario o prefeito e as mulheres secretarias de prostitutas.

Os relatos do comerciante deixou os secretários indignados que resolveram procurar a justiça. Mais tarde o empresário “Odilson Ribeiro” saiu dos grupos do WhatsApp.

As secretárias indignadas usaram o programa de noticia da rádio comunitária no horário de meio dia para demonstrar a indignação. “Somos mulheres e mães- competentes e com a confiança depositada pelo prefeito estamos trabalhando para fazer o melhor por Novo Progresso, disse Michelli Meuchi; primeira dama”.

Os secretários e secretarias estão procurando a justiça para retratação do empresário.

O Prefeito Municipal Ubiraci Soares (PSC), preferiu não comentar sobre as declarações do empresário e que está procurando a Justiça!

Outro Lado

O comerciante “Odilson Ribeiro” respondeu no WhatsApp do Jornal Folha do Progresso que somente irá falar pessoalmente, para procurá-lo na OUROMAQ, que irá se defender.

O Jornal Folha do Progresso de posse dos áudios e textos (Prints) retirados do WhatsApp, optou por publicar na integra e deixar o direito de resposta em aberto para em outra oportunidade o empresário caso queira, se pronunciar.

