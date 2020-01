Aliança Pelo Brasil já tem 60% das assinaturas

Por Redação Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O partido do Presidente da República precisa estar formalmente registrado junto ao TSE até abril de 2020, seis meses antes do pleito eleitoral.

Conforme já noticiado pelo Conexão Política, as coletas de assinaturas para a formalização do partido de Jair Bolsonaro seguem a todo vapor.

You May Also Like