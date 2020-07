Alimentos da merenda escolar vão parar no lixo em Ipixuna do Pará

(Foto:Reprodução) – Caminhão carregado com comida com prazo de validade vencido descarregou embalagens no lixão do município.

Um caminhão foi flagrado no último final de semana despejando alimentos da merenda escolar no lixão do município de Ipixuna do Pará, sudeste do estado. O desperdício de comida deixou moradores revoltados e a própria prefeita da cidade, Katiane Cunha (PT), se disse surpresa com o ato.

Os alimentos jogados no lixo seriam destinados para a merenda das escolas municipais, mas, devido a suspensão das aulas com a pandemia da Covid-19, ficaram no estoque e perderam a validade, ficando impróprios para o consumo.

A grande quantidade de alimentos chamou atenção. Entre os itens desperdiçados, estão aproximadamente 200 kg de charque.

Em nota, a prefeita de Ipixina do Pará, Katiane Cunha (PT), expressou indignação pelo ocorrido com o alimento. Ela diz que, infelizmente, não tem como estar presente em todos os departamentos e secretarias do município e que está trabalhando junto com a vigilância sanitária e com os outros órgãos responsáveis para tentar identificar os verdadeiros culpados e que os mesmos serão responsabilizados.

