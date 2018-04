Aline Riscado, a ‘Verão’, faz mudança radical nos seios. Veja como ficou!

A modelo e atriz Aline Riscado decidiu por mudar um atributo que lhe é muito querido: os seios. Após conversa com um cirurgião de sua confiança, a ex-bailarina do Faustão resolveu diminuir o tamanho dos seios.

Agora dos antigos 400 ml, ela optou por uma prótese de 320 ml de poliuretano, no formato ‘Maximum Redondo’. A decisão pela diminuição foi porque ‘o modelo é o ideal para o biotipo’.

“O cirurgião e eu decidimos esse modelo porque é o ideal para o meu biotipo. Ele preenche toda a mama e deixa o colo mais desenhado e projetado”, detalhou Riscado.

(Com informações do Portal do Holanda)

