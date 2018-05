Alok revela que namorada, Romana Novais, sofreu aborto: ‘Nosso bebê não resistiu’

DJ fez post emocionante para falar sobre perda: ‘A luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi’.

Alok usou as redes sociais para revelar que sua namorada, Romana Novais, sofreu um aborto. O DJ ainda não tinha falado oficialmente sobre a gestação.

“Essa é a primeira vez que me manifesto em relação a notícia que vazou onde eu e a Romana estaríamos à espera do nosso primeiro bebê. E é com uma enorme dor no coração que venho comunicar que o nosso bebê não resistiu”, escreveu o DJ em um post no Instagram na noite deste domingo (13).

“Agradeço as inúmeras mensagens de carinho e apoio. E a luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi, mas novas luzes virão. O sentimento de pai permanece e meu amor por você aumenta Romana. Feliz dia das mães minha guerreira. Te amo”, continuou o DJ.

Logo após o post, Alok recebeu o apoio de seus seguidores, incluindo alguns famosos. “Amo o amor de vocês. Deus abençoes sempre. Força”, escreveu a cantora Luisa Sonza. “Puxa. Muita luz”, postou Luiza Possi.

Fonte: G1.

