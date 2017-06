Alta acumulada no preço do tomate chega a cerca de 20% no Pará, diz Dieese

O quilo do preço do produto chegou a ser comercializado a R$ 4,93 no mês de maio nas principais feiras e supermercados de Belém.

Pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) nesta segunda-feira (19) aponta que o quilo do tomate consumido pelos paraenses sofreu um reajuste acumulado de cerca de 20% nos primeiros cinco meses deste ano, enquanto a inflação calculada para o período girou em torno de 1,43% ( INPC/IBGE).

De acordo com a análise do Dieese, a trajetória de preço do fruto, comercializados em feiras e supermercados de Belém, de janeiro a maio deste ano, não foi uniforme. No início do ano, o tomate foi comercializado em média a R$ 4,17. Já em fevereiro sofreu queda e pode ser encontrado em média a R$ 4,08. Em março houve alta e o quilo do tomate passou a R$ 4,28. Um novo reajuste foi constatado em abril e o fruto passou a custar R$ 4,52. Por fim, chegou a R$ 4,93 em maio.

O Departamento destaca que entre os fatores que influenciaram no aumento do quilo do produto hortifrutigranjeiro estão o cultivo em outros estados, somado às mudanças climáticas e à própria sazonalidade, diminuindo a disponibilidade de oferta.

Fonte: G1 PA.

