Alta Floresta-Comerciante é morto por avalista de empréstimo após briga por causa de dívida em MT, diz polícia

Suspeito foi preso e confessou o crime, ocorrido no sábado (22). Comerciante emprestou R$ 18 mil, por meio de cheque, e tinha o suspeito como avalista do dinheiro.

Um comerciante foi assassinado nesse final de semana em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, João Mayer, de 54 anos, foi morto por Ademilson Fagundes Martins, de 43 anos. Ademilson foi preso e confessou o crime, ocorrido no sábado (22).

A notícia do desaparecimento foi informada por familiares à polícia na sexta-feira (21).

O crime ocorreu no Bairro Boa Nova 2, ainda na manhã de sábado, depois que o comerciante foi dado como desaparecido na cidade. A polícia descobriu que João e Ademilson tiveram um desentendimento financeiro. O suspeito era o avalista de um empréstimo em que João estava envolvido.

Segundo os policiais civis, João e Ademilson iriam até uma agência bancária para tratar de uma dívida de R$ 18 mil, emprestada por meio de cheque por João para uma terceira pessoa, e tendo como avalista Ademilson.

O suspeito foi encontrado pelos policiais e questionado sobre o desaparecimento de João.

Ademilson confessou o crime. Ele disse que estava sendo cobrado por João para pagar a dívida e que o convenceu a ir até uma fazenda em que teria prestado serviços. João teria dito que ‘se tudo desse certo, pagaria a dívida’ naquele local.

O suspeito e a vítima foram até a MT-208, perto de um frigorífico, onde Ademilson – usando uma ferramenta, golpeou a cabeça do comerciante. João caiu no chão e foi esfaqueado no pescoço e no abdômen.

O corpo da vítima foi encontrado no local indicado pelo suspeito.

Conforme a Polícia Civil, Ademilson foi preso com uma espingarda. A investigação continua para apurar se a outra pessoa que recebeu o cheque teria envolvimento no crime.

