Alta Floresta: delegado descarta uso de explosivo em assalto a banco e criminosos levaram dinheiro

O uso de explosivo no arrombamento a uma agência bancária, hoje, foi descartado pelo delegado Carlos Francisco, da Polícia Civil. “Foi encontrado um disco da esmerilhadeira, e ao contrário do que foi cogitado, nada além de dinheiro foi levado do banco. Armas, munições e coletes dos seguranças permanecem no local”. Ele explicou que o sistema de circuito interno das câmeras foi cortado, o equipamento não foi danificado o que poderá auxiliar na identificação dos criminosos. A ação aconteceu entre as 00h30m e 05h. O delegado disse ao Nativa News que o cofre foi arrombado com uma esmerilhadeira.

Conforme Só Notícias já informou, foi aberto um buraco na parede lateral do prédio, na travessa entre as avenidas Ariosto e Ludovico da Riva, fundos da Igreja Matriz. O sistema de segurança foi desativado para que os bandidos pudessem fazer o assalto.

A invasão na agência foi notada somente esta manhã quando funcionários chegaram para trabalhar. A polícia não apontou quantos criminosos possam ter praticado o assalto e o valor levado não foi informado.

