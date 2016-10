Alta Floresta: Motorista de caminhão é encontrado morto em gaiola junto com bois

Ele teria encostado em fio de alta tensão ao subir em carroceria de veículo. Vítima seguia para frigorífico e morreu a caminho, segundo a polícia de MT.

O motorista de um caminhão boiadeiro, de 29 anos, foi encontrado morto dentro da gaiola onde carregava de animais, nesta terça-feira (4), às margens da MT-208, em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que ele teria levado um choque ao subir na carroceria para conferir a carga, na noite desta segunda-feira (3).

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local, mas ainda não concluiu o laudo com as circunstâncias e causas da morte.

Segundo a Polícia Militar, ao subir na gaiola dos animais o motorista pode não ter percebido a presença dos fios de rede de alta tensão. Ele teria estacionado o veículo perto de um posto de combustível, às margens da rodovia, no início da noite. O corpo só foi encontrado em um dos vagões, na manhã seguinte.

O motorista seguia em direção a um frigorífico em Nova Canaã do Norte, 696 km de Cuiabá, onde descarregaria os bois. Na manhã desta terça-feira, o proprietário do caminhão estranhou o atraso do empregado, que deveria ter chegado ao destino às 21h30, e começou a procurá-lo.

O patrão encontrou o veículo parado às margens da rodovia, com o motor ainda ligado, e o motorista já morto, caído em meio aos animais.

O local chegou a ser isolado até a chegada da Polícia Civil e da Politec. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Alta Floresta.

Por G1 MT

