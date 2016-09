Alta no preço do açúcar no Pará chega a quase 30% em 2016

O preço do açúcar refinado que é comercializado nas feiras, supermercados, padarias e mercearias da Grande Belém aumentou 28,52% entre janeiro e agosto de 2016, de acordo com um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-Pa).

Segundo o Dieese-Pa, o açúcar é um dos itens da cesta básica que apresentaram aumentos sequenciais durante o ano, contribuindo para que a alimentação básica no Pará continue entre as mais caras do país. Os aumentos foram constatados pelo Dieese-Pa em todos os tipos e marcas de açúcar.

Em dezembro de 2015, preço do quilo do açúcar refinado foi comercializado na Grande Belém pelo valor médio de R$ 3,05. Em janeiro de 2016, já custava R$ 3,36 em média e chegou a R$ 3,56 em maio. Em junho o preço médio chegou a R$ 3,60 e, em julho, a R$ 3,89.

No mês de agosto, o valor chegou a R$ 3,92 em média, apresentando uma alta de 0,77% em relação a julho. No balanço dos primeiros oito meses do ano de 2016, a alta acumulada no preço do produto alcançou 28,52%, contra uma inflação de 6,09% (INPC/IBGE) calculada no mesmo período.

Ainda de acordo com o Dieese-Pa, a previsão de consumo mensal do açúcar por trabalhador no Pará é de 3Kg no cálculo da cesta básica, resultando em um gasto total mensal de consumo do Açucar de R$ 11,76, com um impacto de 1,45% em relação ao salário mínimo. Para o mês de setembro, a tendencia ainda é de alta no preço do produto.

