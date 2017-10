Altamira: Acidente na estrada da serrinha deixou motorista ferido

Segundo populares que registraram fotos do acidente, o condutor da caminhonete tentou desviar de um cachorro, mas o motorista, um senhor de 50 anos, perdeu controle do veículo , saiu da pista e bateu em um barranco, ele ficou com escoriações e o joelho fora do lugar, o acidente foi por volta das 9h da manhã desta terça-feira (10), a cerca de 8km do cetro da cidade na Estrada da Serrinha, na curva do Cuiabano, em Altamira no sudoeste do Pará.

O internauta Alciney Ferreira passava pela estrada momentos após o acidente , ele nos informou que avisou a equipe dos bombeiros para realizar os atendimentos, os militares encaminharam o motorista para atendimento médico, o carro foi guinchado do local.

