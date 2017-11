Altamira completa 106 anos com show de artistas regionais e nacionais

O show gratuito se estendeu pela madrugada. A programação contou com artistas da terra, como as cantoras Dona Onete e Joelma Claudia, além da atração nacional, o cantor Amado Batista.

O município de Altamira, sudoeste do Pará, completa 106 anos nesta segunda-feira (6). Para comemorar a data, a prefeitura da cidade realizou um grande show na noite de domingo (5). Aproximadamente 20 mil pessoas participaram do evento.

