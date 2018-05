Altamira-Ex-aluna é presa suspeita de envolvimento na morte de professor da UFPA

(Foto: Reprodução/Acervo Pessoal) – A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (4) mais uma mulher suspeita de envolvimento no assassinato do professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), José Adriano Giorgi, de 47 anos, em Altamira, sudoeste paraense.

Denise Caetano dos Santos, 20 anos, é ex-aluna da vítima.

Além dela, uma outra mulher já havia sido presa também suspeita de envolvimento no crime.

Adriano era doutor, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Biológicas da UFPA há 7 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 21 de abril e o corpo foi encontrado na tarde do dia 27 de abril, em uma estrada vicinal a cerca de 20 km da cidade.

Ele apresentava sinais tortura, estava com as mãos amarradas e teria sido atingido com um tiro na cabeça. O corpo também estava carbonizado.

A polícia deve fazer a reconstituição do crime em breve.

(DOL)

