Altamira lidera ranking de cidades mais violentas do Brasil, diz Ipea

Apenas 2% dos municípios do país concentram metade dos homicídios, diz Ipea

Dados são de 2015 e fazem parte de relatório divulgado nesta segunda-feira (5). Altamira (PA) lidera ranking das cidades mais violentas do país.

Metade dos homicídios no Brasil em 2015 aconteceram em 2% dos municípios do país. Os dados, que mostram a desigualdade no cenário de violência, fazem parte de estudo divulgado nesta segunda-feira (5) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Segundo o levantamento, em 2015, apenas 111 cidades concentraram metade dos homicídios no país. Os habitantes desses locais representam 19,2% de toda a população brasileira. Outro dado que aponta desigualdade é que 10% dos municípios brasileiros, totalizando 557, concentram 76,5% do total de homicídios no país.

A pesquisa ainda mostra o fenômeno da difusão da violência das grandes regiões metropolitanas para as cidades do interior, especialmente nas regiões Norte e Nordeste e nos estados de Goiás e Minas Gerais.

A Bahia se destaca como o estado com mais cidades entre as mais violentas, com nove na lista.

Entre as trinta cidades com maior taxa de homicídio em 2015, considerando apenas municípios com mais de 100 mil habitantes, dezoito são da região Nordeste. A Bahia se destaca como o estado com mais cidades entre as mais violentas, com nove na lista. Outras quatro cidades são do Norte, quatro do Centro-Oeste, duas do Sul e uma do Sudeste.

A cidade de Altamira (PA) lidera a lista dos municípios mais violentos, considerando a soma da taxa de homicídios e o número de Mortes Violentas com Causa Indeterminada (MVCI). A segunda maior soma foi registrada em Lauro de Freitas (BA), seguida por Nossa senhora do Socorro (SE) e São José de Ribamar (MA).

As cidades menos violentas

O estudo também mapeou os municípios com a menor soma entre a taxa de homicídio o número de MVCI. Entre os 30 mais pacíficos, 24 ficam na região Sudeste e 5, na região Sul. O Norte tem apenas 1 cidade na lista das menos violentas e o Nordeste, nenhuma.

O estado de São Paulo é o que mais tem cidades na lista, com 19. A cidade de Jaraguá do Sul (SC) ficou em primeiro lugar na lista das mais pacíficas, seguida por Brusque (SC), Americana (SP) e Jaú (SP).

As diferenças entre os municípios

O Ipea destacou as diferenças entre a cidade mais violenta do Brasil em 2015, Altamira (PA), e a mais pacífica, Jaraguá do Sul (SC), que possam explicar a diferença do cenário de violência em cada uma. Uma delas diz respeito à forma como se dá o crescimento das cidades. Altamira passou por um período de crescimento desordenado em meio à construção da Usina de Belo Monte.

Outro ponto destacado é a disparidade socioeconômica entre as cidades. Altamira tem maior densidade demográfica, menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) renda per capita correspondente a menos da metade de Jaraguá do Sul.

O Ipea também cita as diferenças nas condições do mercado de trabalho, geração de renda, desempenho econômico e politicas púbicas como fatores que explicam a disparidade dos índices de violência nas duas cidades.

Fonte: G1 PA.

