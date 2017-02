Altamira: Mulheres de policiais secam pneus de viatura

Foi na porta da Seccional Urbana de Altamira, que um grupo de mulheres que participa dos protestos contra o governo do estado,resolveram secar os quatro pneus de uma das viaturas do policiamento ostensivo da cidade, os PMs estavam fazendo uma ocorrência na delegacia quando se depararam com a situação ao sair do órgão. O caso se deu no final da manhã desta sexta-feira (10). O clima é tenso, um advogado das manifestantes está no local, o delegado plantonista tomou conhecimento do caso, mais informações a qualquer momento.

ENTENDA: Desde a noite desta quinta-feira (09), que um grupo de mulheres e filhas de PMs, fecharam as portas do Batalhão do Xingu em Altamira, em protesto por conta de descontos salariais e benefícios retirados dos militares, a lista de reivindicações é extensa e inclui de plano de saúde até auxílio fardamento. O protesto impede a entrada e saída de viaturas no Batalhão, porém o comandante do 16º BPM, Marcos Araújo, garante que o policiamento está nas ruas e vai permanecer, uma estratégia foi montada para garantir a segurança da população.

Protesto entra pela madrugada e manifestantes enfrentam chuva na Rodovia João Paulo Segundo em frente ao Batalhão, tendas, barracas e alimentos foram providenciados para ação. Na pauta de reivindicação, as esposas cobram reajuste salarial, plano de saúde, auxilio fardamento, insalubridade e pagamentos de férias vencidas. Esposas e filhas de policiais militares do 16ºBPM lotados no 8º Comando Regional de Policiamento iniciaram por volta das 19h desta quinta-feira, uma manifestação pacífica na frente do Batalhão do Xingu.

TENSÃO: Manifestação teve um momento de tensão na noite desta quinta (09), quando as mulheres impediram a saída de uma viatura da polícia militar, um pneu chegou a ser parcialmente esvaziado, na VTR estavam; O comandante do 16º BPM, Coronel da Corregedoria e o comandante do CPRVII. O veículo foi parado na Av. João Paulo Segundo na frente do Batalhão, e depois foi colocado para dentro do órgão. A situação se acalmou e a manifestação continuou.

PM ESTÁ NAS RUAS: O comando do 16º Batalhão do Xingu, Coronel Marcos Araujo garante que viaturas estão nas ruas normalmente, e que a população pode acionar o serviço através do 190 ou 193.

“Todo o serviço ostensivo está em funcionamento normalmente, tropas de pronto emprego também estão aptos a agir caso assim seja necessário” explicou o Coronel Marcos.

