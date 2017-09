Altamira- Presos no Pará assaltantes responsáveis por furtos em lojas de três Estados

Foto: Polícia Civil – A Polícia Civil prendeu três pessoas envolvidas em uma associação criminosa especializada em furto de grandes lojas comerciais no Pará e em Estados vizinhos, como Tocantins e Maranhão. Os integrantes do grupo foram presos, nas cidades de Altamira, sudoeste do Pará, e em Curionópolis e Tucuruí, sudeste do Pará, durante a operação “Alvo Central”, realizada pela Superintendência Regional de Tucuruí, Superintendência Regional de Altamira, Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, Seccional de Polícia de Tucuruí e Delegacia de Breu Branco. Segundo o delegado Rommel Souza, titular da Delegacia de Breu Branco, no ano de 2017, a associação criminosa furtou mais de 18 lojas no Estado do Pará. “O prejuízo dos comerciantes, vítimas dessa associação criminosa, superam os R$ 2,5 milhões”, informou o delegado.

O grupo criminoso praticava a ação de forma constante nos estabelecimentos. “Alguns desses estabelecimentos comerciais chegaram a ser furtados quase 10 vezes pelos membros do grupo criminoso, que estavam em plena atividade e já se preparavam para praticar novos crimes”, detalha o policial civil. Os criminosos invadiam as lojas, durante a madrugada, e desativavam os sistemas de segurança. Logo em seguida, saqueavam produtos diversos, como celulares, tablets, notebooks, câmeras digitais, Pendrivers, relógios, entre outros. Em seguida, o grupo armazenava as mercadorias dentro de malas de viagens furtadas das próprias lojas.

Com auxílio de veículos estacionados do lado de fora das lojas, que davam apoio à ação criminosa, eles retornavam ao município de Parauapebas, sudeste paraense, onde os produtos eram entregues em lojas de eletrônicos da cidade, que já aguardavam as mercadorias. Ao todo, explica o delegado Sandro Rivelino, titular da Superintendência da Polícia Civil na região do Lago de Tucuruí, foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva pela Comarca de Breu Branco. “Os mandados foram cumpridos simultaneamente nas cidades de Curionópolis, Parauapebas, Altamira e Tucuruí”, detalha.

Foram presos Rafael da Silva Moreira, de 21 anos, em Curionópolis; Bruno Ferreira da Silva, de 23 anos, em Altamira; e Gideão Costa de Sousa, de 22 anos, em Tucuruí. Eles foram encaminhados ao Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, onde ficarão recolhidos à disposição da Justiça. Outro integrante da associação criminosa, identificado como Vanilson Lima de Souza, de 26 anos, está preso no Estado do Tocantins. Um quinto integrante do grupo, identificado como Josafá Costa de Abreu, de 23 anos, está foragido. O delegado Rommel Souza afirma que as investigações continuarão visando prender Josafá Costa e outros membros da associação criminosa.

Por ORM

