Altamira: Rapaz de 21 anos é morto à tiros no Santa Benedita

A vítima é Roterdan Dias Ribeiro, ele estava chegando em casa quando segundo populares, dois homens em um carro modelo Gol na cor vermelha, atiraram várias vezes contra a vítima, foram contadas 14 perfurações no corpo de vítima. O crime foi por volta do meio dia desta terça-feira (8), no Conjunto Habitacional Santa Benedita em Altamira, no sudoeste do Pará.

Segundo o Cabo R. Grey da PM, a vítima teve envolvimento com roubos na cidade.

“O Roterdam já tinha passagem pela delegacia por alguns crimes, a polícia civil vai aprofundar essas informações e tentar traçar uma linha de investigação” explicou CB R. Gray

Capsulas de uma 380mm foram encontradas ao redor do corpo. Ele morreu a poucos metros casa que estava construindo nos fundos de um terreno. O delegado de polícia civil, Mohab vai apurar o caso, uma equipe do IML fez a remoção do corpo após perícia do CPC Renato Chaves.

