Altamira recebe I Feira Literária Internacional do Xingu

Com organização do Campus de Altamira da UFPA, será realizada a “I Feira Literária Internacional do Xingu – a outra margem do rio” (Flix), de 31 de outubro a 3 de novembro, no Centro de Eventos do Campus e na Orla do Cais. A Feira quer valorizar a produção literária da Amazônia Paraense. Assim como a diversidade cultural da Mesorregião do Xingu. As inscrições são gratuitas.

Programação – O primeiro dia do evento consiste no credenciamento dos participantes, das 9h às 18h, seguido da cerimônia de abertura e do show cultural de abertura, às 22h. No segundo dia, ocorrerá a primeira mesa temática, Narrativas Orais indígenas do Xingu. Assim como a primeira sessão de lançamento de obras, com temática indígena, e as oficinas. Nesse dia, também serão realizadas as mesas de diálogos “Direito Amazônico e Diálogos Interinstitucionais” e “Políticas Públicas Indígenas: Análise Comparativa EUA e Brasil”, das 14h às 18h30. Ao fim do dia ocorrerá a conferência “Literatura e Cultura Amazônica” e o show cultural.

A programação do terceiro dia, conta com a mesa temática “Ensino de Literatura e a formação do leitor”, às 9h, e com outra sessão de lançamento de obras. Também apresentará três mesas de diálogos, das 14 às 16h. Seguida das oficinas, da conferência e do show cultural. O último dia terá início às 9h, com a terceira mesa temática e a sessão de lançamento de obras. A seguir ocorrem as últimas mesas de diálogos, oficinas e conferência. Por fim, às 21h, o evento celebrará o show cultural. Leia a programação completa aqui.

A Flix pretende criar um espaço artístico, cultural e sócio ambiental que realce a produção amazônica, com foco principal nas expressões identitárias do Xingu em relação à diversidade da cultura brasileira. Além disso, também visa incentivar o Ensino, a Pesquisa e a Inovação Tecnológica, criando um espaço permanente de resgate artístico, cultural e socioambiental literário da Amazônia paraense.

Sendo assim, a feira homenageará o escritor Dom Eurico Krautler, Doutor Honoris Causa da UFPA; o autor Dalcídio de Jurandir; e escritora paraense Lindanor Celina, pelo seu centenário de nascimento, além de apresentar literatura de outros países (Canadá, Colômbia, México e França), com a professora de Teoria Literária da Universidade de Paris-Sorbonne, Catherine Dummas, e o escritor da Universidade de Wisconsin- Madison, Marcos Colon.

A organização da Flix estima receber um público de dez a vinte mil visitantes, incluindo estudantes, professores e turistas. Espera também que o evento movimente a economia local, por uso dos bens e serviços municipais. Além de ser o ponto de partida para o resgate cultural e artístico da Mesorregião do Xingu, tendo como estreia a I Feira Literária Internacional do Xingu no Município de Altamira.

