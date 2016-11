Altamira recebe seminário sobre os danos causados pelo uso de drogas

A cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, recebeu na última segunda-feira (28) o seminário “Drogas, redução de danos, direitos humanos e saúde”, promovido pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas do Ministério da Justiça. O evento tem o objetivo de criar uma maior integração de trabalho das organizações que atuam na prevenção e redução de danos causados por uso de drogas.

“Com o debate, avançamos na integração das nossas políticas públicas de Estado com as do município de Altamira. Essas ações resultarão na redução de danos, no cuidado e na proteção dos direitos humanos de pessoas que usam drogas”, avaliou Elayne Romário, técnica em Cidadania e Direitos Humanos da Sejudh.

Na quarta-feira (30), uma equipe do Conselho Estadual Sobre Drogas (Coned), órgão colegiado e autônomo vinculado da Secretaria de Estado de Justiça de Direitos Humanos (Sejudh), discutirá a implantação do Conselho Municipal Sobre Drogas de Altamira (Comad).

