Alter do Chão celebra 259 anos com tradicional bolo ‘gigante’

Feito por comunitários, bolo foi distribuído à população presente.

Programação iniciou na sexta-feira (3) e terminou na segunda (6).

O aniversário da vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará, foi comemorado pela população na Praça Sete de Setembro com um bolo gigante. Colorido e com desenhos que faziam referência à exuberante Ilha do Amor, o bolo de mais de 40 metros foi feito por mais de 17 comunitários que distribuíram aos convidados presentes nas comemorações.

Socorro Bentes é do Nordeste e está conhecendo Alter do Chão. É a primeira vez que a empresária sai de Recife para vir ao Pará, e ficou encantada com a festa de aniversário realizada pelos próprios comunitários, além da beleza do lugar. “Para mim eu que me sinto presenteada por estar aqui comemorando o aniversário de Alter do Chão. É muito bom ver as pessoas unidas em prol da comunidade, pessoas que se doaram voluntariamente para fazer esses bolos. Todos estão de parabéns pela festa riquíssima”, contou.

A programação de aniversário de Alter do Chão iniciou na sexta-feira (3). Além de shows regionais, ações de esporte e cidadania fizeram parte das comemorações de aniversário do “Caribe da Amazônia”. Na segunda-feira (6), dia do aniversário de Alter, houve apresentações culturais, corte do bolo e show com o grupo Regional Mocorongo.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...