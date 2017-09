Alter do Chão ficará sem energia e PA-457 será bloqueada para retirada de árvore

Segundo a Celpa, haverá manutenção na rede elétrica de 9h às 14h. Retirada da árvore foi autorizada pela Secretaria de Trânsito do Estado.

A vila balneária de Alter do Chão, distante aproximadamente 37 km de Santarém, oeste do Pará, terá o fornecimento de energia elétrica interrompido na terça-feira (5), segundo informou a Celpa. O desligamento é em virtude de uma manutenção preventiva no alimentador que atende a vila, que fica na região do Eixo Forte.

Segundo a Celpa, a rodovia Everaldo Martins (PA-457) será bloqueada para a passagem de veículos por algumas horas, no trecho entre o ramal do Paraíso e o ramal da comunidade Santa Luzia. O bloqueio é para que a equipe faça a retirada de uma árvore de grande porte, que já foi autorizada pela Secretaria de Trânsito do Estado. .

Fonte: G1 Santarém.

