Aluna de Escola Pública representa o município na etapa Nacional da Conferência de Meio Ambiente

Aluna da Escola Municipal Dr. Cléo Bernardo da Comunidade de Alvorada da Amazônia, Raissa de Brito Santos, do 9° Ano, representou o município de Novo Progresso na V Conferência Nacional pelo Meio Ambiente, realizada no mês de junho, em Sumaré-SP, com o Tema: VAMOS CUIDAR DO BRASIL – CUIDANDO DAS ÁGUAS.

A escola foi selecionada com o Projeto Gotas de Ouro, que visa à captação e reaproveitamento das águas da chuva, dos aparelhos de ar condicionado e bebedouros para limpeza do prédio escolar e para molhar as plantas, por meio de um reservatório com sistema de calhas e tubulações. Além disso, o projeto sinaliza ações para revitalização do Córrego Arco-Íris, que com o asfaltamento da BR 163, teve seu curso desviado, causando assoreamento e perda da vegetação nativa.

Após participar da Etapa Regional em Itaituba e da Etapa Estadual em Belém, o Projeto da Escola Dr. Cléo Bernardo, esteve entre os selecionados para representar a Delegação Estadual do Pará na Conferência Nacional.

O projeto vem sendo desenvolvido na Escola em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Viveiro Horizonte Verde.

Fonte: Folha do Progresso com informações SEMED/Fotos: SEMED

