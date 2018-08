Alunas dançam funk dentro de sala de aula na presença de professor e colegas, em Aparecida de Goiânia; vídeo

Alunas dançam funk dentro de sala de aula na presença de professor e colegas, em Aparecida – Imagens mostram quatro adolescentes rebolando. Seduce disse que vai orientar para que a atividade ‘não mais ocorra em ambiente escolar’ e ‘tomará providências’ quanto ao docente.

Um vídeo mostra quatro alunas dançando funk durante dentro de uma sala de aula do Colégio Estadual Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital (assista acima). As adolescentes estavam viradas de frente para o quadro negro e rebolavam ao som de uma música. Outros estudantes assistem a apresentação. Em nota, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) confirmou que um professor estava no local.

Nas imagens, os estudantes que estão sentados nas carteiras brincam e dão risadas. Não é possível afirmar qual música era tocada. O comunicado da Seduce não informa a data em que o vídeo foi gravado, nem qual sala e de que séries são os estudantes. O órgão diz que tomou conhecimento do vídeo pela imprensa.

A Seduce pontuou que vai enviar uma equipe ao colégio para averiguar “o objetivo do projeto e, a partir disso, prestará as orientações pedagógicas necessárias para que esse tipo de atividade não ocorra mais em ambiente escolar”.

Em relação às alunas, a Seduce avalia que “cabe orientar e conscientizar e não punir”.

Por fim, a secretaria afirma que “tomará as devidas providências” e relação ao professor que estava na sala de aula no momento da dança.

Por Silvio Túlio, G1 GO

