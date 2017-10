Aluno atira e mata 2 colegas em escola de GO; há 4 feridos

Ataque deixa mortos e feridos em colégio de Goiânia

Estadão Ana Paula Niederauer / Foto: Reprodução -O Colégio Goyases registrou um tiroteio dentro de uma sala de aula, por volta das 11h40 desta sexta-feira, em Goiânia (GO).

Segundo uma funcionária da instituição particular, que não quis se identificar, dois jovens foram mortos dentro da sala de aula e quatro ficaram feridos, informação confirmada pelas autoridades policiais de Goiânia. De acordo com a funcionária, todas as vítimas tinham 13 anos e eram do 8º ano.

O motivo do crime teria sido bullying que o garoto sofria por não usar desodorante.

O Corpo de Bombeiros informa que os baleados foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

De acordo com informações do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) da Polícia Militar, um adolescente de 14 anos, filho de policiais, teria cometido o crime. O jovem foi levado por uma viatura.

