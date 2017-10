Aluno de 14 anos incendeia escola após professor reclamar sobre atraso

A coordenadora geral do Núcleo de Ensino da Secretaria de Educação do Acre (SEE-AC), Cardoci Paiva de Lima, informou que o órgão já está fazendo um projeto para a construção de uma nova escola no local.

Ribeiro foi preso e encaminhado a um presídio e o adolescente está no Conselho Tutelar do município.

De acordo com informações do G1, o adolescente teve a ajuda de Carlos da Luz Ribeiro, de 19 anos. Todo o material didático, merenda, computadores e outros objetos da escola foram destruídos pelas chamas. Quase cem alunos ficaram sem aula.

Caso aconteceu no interior do Acre; material escolar foi destruído, e cem estudantes ficaram sem aulas

