Aluno esfaqueia professor dentro de escola de Ensino Fundamental

Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Doutor Paulo Gomes Cardim (Foto:Google Street)

Segundo a Polícia Militar, o estudante golpeou seu professor na região do abdômen e depois se esfaqueou

Um aluno esfaqueou um professor nesta quinta-feira, 19, dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Doutor Paulo Gomes Cardim, do Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, na zona leste da capital paulista. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o estudante golpeou seu professor na região do abdômen, por volta das 9h20, e depois se esfaqueou.

A identidade dos dois não foi divulgada. O docente foi levado para o PS Municipal Jardim Iva e encaminhado para o Hospital Estadual Vila Alpina, também na zona leste de São Paulo, e o aluno foi socorrido pelo helicóptero águia da PM e encaminhado ao Hospital das Clínicas, ma zona central da capital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Em nota, a Diretoria Regional de Itaquera informou que a direção do CEU suspendeu as atividades na unidade nesta quinta-feira. “Equipes de saúde estão no local realizando atendimento psicológico dos estudantes, professores e servidores”, diz o texto. O caso foi registrado no 66º DP (Vale do Aricanduva).

Por:Agência Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...