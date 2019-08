Aluno mata a facada professor dentro de sala de aula

Escola foi evacuada após o crime (Reprodução)

Motivação do crime seria por o professor impedir o estudante de participar de prática física

Mais um caso de violência dentro de sala de aula. Dessa vez um aluno matou um professor, Bruno Pires de Oliveira, 41 anos, dentro da Escola Municipal Machado de Assis, em Brasília, nesta sexta-feira (30). O docente havia advertido o estudante, que deixou o local e retornou armado com uma faca. Bruno tentou fugir, mas foi atingido pelo estudante. O professor foi levado ao hospital Bom Jesus, mas não resistiu.

O crime aconteceu por volta do meio-dia. E até a trade desta sexta-feira, o aluno acusado permanecia estava foragido.

O prédio da escola foi evacuado, e as aulas, suspensas. Kris Cleyton Araújo, coordenador-geral de educação do município, esteve no local assim que foi informado do assassinato.

A regional de ensino de Goiás informou que a possível motivação teria se dado por Bruno impedir o adolescente de praticar determinadas atividades físicas, devido a um problema cardíaco relatado no prontuário do rapaz. Nessa linha, o jovem, contrariado, atacou o professor, que era coordenador pedagógico da escola.

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

