Alunos da área de saúde são liberados pelo MEC para atuar no combate ao coronavirus

Durante o trabalho, os estudantes serão supervisionados por profissionais registrados em seus conselhos e pela orientação docente realizada pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). “Caberá ao Ministério da Saúde a seleção, a capacitação e a alocação dos alunos após articulação com os órgãos de saúde estadual, distrital e municipal”, explicou o MEC, em nota.

A medida publicada em portaria na edição extra do Diário Oficial da União destina-se a alunos de Medicina que cursam os últimos dois anos da graduação e de Enfermagem , Farmácia e Fisioterapia que estão no último ano do curso. Conforme o comunicado, a permissão é temporária enquanto durar a emergência em saúde pública.

