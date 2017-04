Alunos da escola Girassol visitam redação do Jornal Folha do Progresso

Cerca de 12 alunos do “Colégio Girassol”, localizado na rua Santos Dumont no Bairro Jardim Planalto em Novo Progresso, visitaram na manhã desta sexta-feira (07) a redação do Jornal Folha do Progresso.

Está não é a primeira vez que os estudantes do ensino fundamental procuram conhecer a rotina de um Jornal.

Curiosos, os estudantes com idades entre 11 e 14 anos, perguntaram sobre o dia a dia no jornal. Queriam saber como os editores definem as notícias que serão publicadas na edição impressa e no site. Os alunos estavam acompanhados da professora “Elisandra Zimmermann” de Português.

A visita será tema de trabalho, eles querem editar um jornal impresso “Giro Noticias Estudantil”, a edição será bimestral. A professora explicou que a visita é para que eles tenham noção – o passo a passo a rotina de um jornal.

A professora direcionou aos alunos para fazerem perguntas.

Os alunos da 6ª serie do 7º ano, conseguiram compreender melhor os critérios para a escolha de uma notícia. “Tinha algumas dúvidas, mas agora, ficou mais claro”, comentou uma adolescente após participar da conversa com a direção do jornal.

A conversa terminou com a foto de Recordação!

Da Redação Jornal Folha do Progresso

