Alunos da UEPA não colam grau após gesto obsceno em foto

Homens fizeram gesto obsceno e foram punidos (Reprodução)

Professor e alunos da UEPA fazem ato vulgar em cerimônia e são impedidos de colar grau em Tucuruí

UEPA repudia, em redes sociais, postura de estudantes em fazer gesto obsceno. Eles foram suspensos pela instituição

A foto de colação de grau de estudantes do curso de Educação Física, da Universidade do Estado do Pará (UEPA) em Tucuruí, acabou gerando confusão e polêmica. Tudo porque os colandos resolveram tirar uma foto, na semana passada, em que aparecem fazendo gestos obscenos. Em seguida, as imagens foram postadas nas redes sociais.

A direção da UEPA tomou conhecimento do fato e suspendeu a turma pelo ato e os alunos não colaram grau. Já durante a colação dos que não foram punidos pelo ato, um professor foi até a frente do grupo e refez os gestos obscenos da foto.

Um juiz da Comarca de Tucuruí determinou que a UEPA desfizesse a suspensão e que a colação de grau ocorresse nesta quinta-feira (17), mas isso não foi cumprido.

A Universidade argumenta que o grupo feriu o decoro da instituição, segundo informações obtidas pela reportagem.

Confira a nota da UEPA sobre o assunto, divulgada nas redes sociais:

“Considerando os recentes acontecimentos envolvendo alunos do curso de Educação Física do Campus XIII da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no município de Tucuruí, em que os mesmos divulgaram em rede social foto incompatível com o decoro e ética desta instituição, cumpre ressaltar que a Uepa não compactua com tal tipo de comportamento e repudia veementemente toda e qualquer conduta de caráter desrespeitoso, preconceituoso e misógino, motivo pelo qual informa que tomará todas as medidas administrativas cabíveis para apurar os fatos e aplicar as penalidades devidas, nos termos das normas vigentes. Universidade do Estado do Pará (Uepa)”.

