Alunos da Ufopa denunciados à Justiça por injúria racial são ouvidos em audiência de instrução e julgamento

Audiência acontece no Fórum de Santarém nesta quarta-feira (2) — Foto: Gustavo Campos/G1

Um militar e um agente de saúde, ambos estudantes da universidade, são acusados de atacar uma colega de turma, além de fazer comentários racistas na internet.

Os dois estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) que foram denunciados por injúria racial passam por audiência de instrução e julgamento nesta quarta-feira (2) no Fórum de Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu em novembro de 2018.

De acordo com a denúncia, Elicleisson Siqueira Moraes [agente comunitário de saúde] e Ismail Lima Costa [militar], acadêmicos do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas (ICTA), da Ufopa, atacaram verbalmente a colega de turma, Maria Elisângela Lima dos Santos, pelo fato de ela ser negra.

Além disso, os dois jovens fizeram vários comentários de teor ofensivo à negros em um grupo da turma em um aplicativo de mensagens instantâneas. O militar também teria divulgado um conteúdo com mulheres negras em poses sensuais.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Pará (MPPA), depois que a vítima procurou a Ouvidoria da Ufopa para registrar o caso. A jovem precisou ser amparada por psicólogos e na ocasião relatou sentir medo que Ismail tentasse algo contra ela, por ele ser militar.

Um grupo de colegas, professores e servidores da universidade foram ao Fórum de Santarém acompanhar o caso e dar apoio à vítima.

