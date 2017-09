Alunos de escolas do município participam de desfile cívico no dia 7 de setembro

Os alunos das Escolas Municipais de Novo Progresso participaram do Desfile Cívico-Militar, que marcou a comemoração do Dia da Independência do Brasil. O evento aconteceu nesta quinta-feira (7), na Avenida Jamanxim, no Centro da Cidade.

As escolas João Carlos Batista, Tancredo Neves desfilaram com alunos e a banda marcial da Instituição. As bandas do grupo de escoteiros adventista também participaram do desfile.

“Um evento como este é de suma importância, porque estamos trabalhando o amor à Pátria e os valores ligados à questão da cidadania”. Os alunos também aprendem a respeito dos símbolos nacionais e apresentam o trabalho que fazem na escola. “Acredito que dessa forma a gestão contribui para que o nosso tradicional desfile cívico continue sendo uma grande atração, tanto para o público dos bairros, quanto para as crianças e adolescentes envolvidos nas unidades de ensino”, destacou prefeito Macarrão.

Organização do trânsito – Para assegurar a fluidez do tráfego de pedestres e veículos no entorno do local do desfile cívico, foi interrompido o trânsito em vários pontos de acesso para avenida Jamanxim. Agentes de trânsito do município atuaram para interditar e organizar o transito no local.

Desfiles – A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, por meio da Secretaria de Educação, organizou e promoveu o desfile cívico das escolas da Rede Municipal em Novo Progresso.

Ordem do desfile 07 de Setembro/2017:

1° Centro de Educação Infantil Dietheim Birk

2° Centro de Educação Infantil Odair Videira

3° Creche Dejanira Melo de Lima

4° Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos

5° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Curumim

6° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental José Lázaro Búbola

7° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Jackson André

8° Escola e Creche Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Machado de Assis

9° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Edelberto Oderdenge

10° Instituto Renascer

11° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cecília Meireles

12° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria Douralina Ruaro

13° Colégio Girassol

14° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Valdomiro Mendes Rodrigues

15° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tancredo Neves

16° Colégio Hiper Ideal

17° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mário Dagostin

18° Colégio Redentor

19° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria Ignês

20° Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Deputado João Carlos Batista

21° Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Lindermayer

22° Instituto Edson Royer

23° Faculdade Católica Cavanis do Sudoeste do Pará

24° Igreja Católica –Paróquia Santa Luzia

25° Academia de Caratê

26° Igreja Presbiteriana Renovada

27° Os Debravadores– Igreja Adventista do Sétimo Dia

28° SINTEPP– Sindicato dos Profissionais da Educação

29° Clube dos Ciclistas de Novo Progresso

30° Lions Club

31° CREAS

32° UNICIC

33° CTG

34° Polícia Militar

Fanfarra Igreja Adventista.

