Alunos que participarão do Enade devem já podem responder Questionário do Estudante

O Enade é um dos pré-requisitos pata a conclusão do curso, colação de grau e aquisição do diploma dos estudantes. Além disso, serve para avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes do curso.

Até o dia 21 de novembro, alunos de cursos superiores que irão graduar ainda este ano e farão o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) preencher o Questionário do Estudantes. O procedimento faz parte do Enade. O procedimento deverá ser realizado exclusivamente pelo Sistema Enade .

