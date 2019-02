Alunos rede municipal de ensino voltam às aulas em Novo Progresso

Volta as Aulas 2019 – (Imagem arte Jornal Folha do Progresso)

Nesta segunda -feira (04/02) , os alunos da rede um municipal de educação de Novo Progresso voltaram às aulas.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Novo Progresso ( Semed), este ano tem calendário diferenciado – as aulas já iniciaram para rede urbana [Educação Infantil e Ensino Fundamental] e algumas escolas do interior. Nos Assentamentos, Aldeias e nas comunidades de Veneza e São José, o inicio das aulas esta previsto para dia 11 de Fevereiro. Conforme informou a Secretaria de educação do município, Juliana Bertol para o Jornal Folha do Progresso, devido as condições climáticas o inicio das aulas para estas localidades foi adiada para dia 11 de Fevereiro.

A frota escolar foi toda revisada esta pronta pra cumprir com a demanda dos mais de 7 mil alunos que voltam às aulas em 2019 no município de Novo Progresso, concluiu a secretaria.

Desafio para Alunos pais

A volta à rotina escolar é um desafio não só para os estudantes, que estão acostumados ao ritmo diferente das férias, mas também para os pais, que devem participar desse processo de adaptação.

Voltar ao ritmo das aulas após mais de um mês de férias não é uma tarefa fácil para os estudantes. É necessário alguns dias de adaptação para que eles se acostumem novamente com o horário de acordar retomem o foco para os estudos. Especialistas afirmam que os adolescentes são os que mais enfrentam dificuldade nesse período e que, por isso, precisam de tanta atenção dos pais quanto às crianças.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...