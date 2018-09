Alunos são filmados humilhando professor e vídeo viraliza na internet

Um vídeo que está viralizando na internet mostra um professor sendo humilhado e agredido por alunos. O fato aconteceu, na última terça-feira(18), em uma sala de aula do Ciep Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro.

A filmagem feita de um celular tem duração de três minutos e mostram as ofensas dirigidas ao professor, que tenta manter a calma e não reagir aos insultos.

Em um dos momentos do vídeo, um dos alunos arremessa uma pochete no quadro, enquanto o professor escrevia. O mestre questiona se a intenção era atingi-lo. Um outro aluno responde: “‘Peraí’ que agora vai acertar”.

Um dos alunos pede que os demais parem com as agressões. “Vai matar o professor, cara? Faz isso não. O cara te dá aula, o cara é maneiro”, diz o colega, que recebe a resposta: “O cara nunca mais vai dar”.

O professor, segundo informações da direção da escola, pediu demissão da instituição.

Assista o Vídeo;

Vídeo Youtube /Por Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...