Alvorada da Amazônia -Carreta carregada com milho tomba ao frear perto de quebra-molas na BR-163

(Fotos:Reprodução WhatsApp)- Uma carreta carregada com 50 toneladas de milho, que seguia do Mato Grosso para o Porto de Miritituba no estado do Pará, tombou na tarde do último sábado (15), ao frear perto de um quebra-molas da BR-1634, perímetro urbano de Alvorada da Amazônia em Novo Progresso.

Conforme o motorista, que não quis se identificar, o acidente aconteceu quando seguia na rodovia e deu de frente ao um quebra-molas sem sinalização na rodovia, freou bruscamente e a segunda carreta saiu da pista fazendo com que perdesse o controle do veiculo que veio tombar.Com isso perdi o controle e o caminhão tombou”, revelou.

Após o transbordo da carga para outros caminhões, a carreta placa VOLVO Placa NTT- 0887 de cor Branca, foi retirada das margens da rodovia na tarde deste domingo. A carga não foi saqueada e não houve vitimas.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

