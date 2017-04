Alvorada da Amazônia recebe mutirão de serviços integrados da Prefeitura de Novo Progresso

Serviços nas áreas de Saúde, Cidadania, Educação e Infraestrutura chegaram à comunidade de Alvorada da Amazônia distante 35 quilômetros de Novo Progresso nesta quinta-feira(27).

A comunidade mais antiga de Novo Progresso recebeu a Prefeitura em Ação, mutirão de serviços integrados realizado pela Prefeitura de Novo Progresso.

O prefeito Macarrão acompanhou de perto a manhã de atividades e na parte da tarde junto com a secretaria de educação estiveram na Escola Municipal “Cleo Bernardes” aonde fizeram a entrega de aparelhos de “Ar Condicionado” para salas de aula.

Macarrão acompanhou os trabalhos que beneficiou moradores no entorno com ações de limpeza, manutenção, reordenamento urbano, assistência social e controle de mosquitos transmissores de arboviroses.

“São ações de saúde, educação, assistência social, tudo pra promover cidadania para as pessoas. A secretaria de obras também está nas ruas, fazendo limpeza, recuperando iluminação, realizando um trabalho grande para essa comunidade que merece. Estamos muito felizes de ver que tanta gente veio participar e pôde usufruir dos serviços”, declarou o prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-SC).

Secretária de Meio Ambiente

No projeto, diversas secretarias e órgãos municipais agem de maneira integrada, oferecendo vários serviços gratuitos. Os Secretários Municipais (Secretaria de Ação social (CRAS, CREAS), Secretaria de Indústria, Comércio e Trânsito, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, etc…) montaram atendimento no “Pavilhão da Igreja Católica”, local onde todos os anos é realizado a tradicional “Festa do Costelão” no dia do trabalhador.

Além disso, foram mobilizadas equipes para executar ações de manutenção da iluminação e tapa-buraco nas vias da comunidade.

Neste sábado a Câmara Municipal vai realizar uma sessão itinerante na comunidade com objetivo de ouvir os moradores diante das necessidades da comunidade.

As secretarias estão mobilizadas para atender o publico até esta sexta-feira(28), daí para frente somente a secretaria de obras continua na comunidade realizando os serviços de recuperação de ruas.

Da Redação Jornal Folha do Progresso-(Fotos Claudinho Leite)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...