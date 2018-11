Amante de 18 anos se entrega a policia e alega legitima defesa- “ele tentou me matar com uma faca”…

O jovem de apenas 18 anos JOEL SILVA HILÁRIO, técnico em informática no Distrito do Mil, no município de Novo Progresso, se apresentou espontaneamente na tarde desta terça-feira (13), na 19ª Seccional Urbana na Delegacia de Polícia de Itaituba, acompanhado de seu pai Gilmar Hilário e de seu advogado Dr Fernando Brandão, criminalista reconhecido em Sinop/MT.

Conforme depoimento na policia, ele relata que há dois anos [ ainda quando menor de idade], se envolveu emocionalmente com uma mulher casada, Maria Alceli, numa relação extraconjugal que resultou em uma luta corporal seguido de um crime na ultima sexta-feira (09/11).

Acompanhe relatos retirados do depoimento na policia;

Flagra

Joel e Maria estavam se relacionando na casa de uma amiga, momento em que o marido, empresário fazendeiro da região, que já desconfiava e ameaçava o jovem, foi até a casa e entrou bruscamente no quarto em que ambos estavam. Brizola, como é conhecido, adentrou a porta com uma faca na mão e tentou matar Joel, que conseguiu se esquivar e em ato reflexo desferiu 3 tiros para se defender. Após atingir Brizola, Joel, juntamente com a amante, pediu socorro para o homem atingido e se foragiu na mata com medo de represália por parte de familiares.

Prisão Preventiva

Joel, se apresentou de forma espontânea para a justiça, nesta terça-feira(13), momento em que souberam que já ter sido deferido pedido de Prisão Preventiva pelo Juiz de Novo Progresso, Juliano Mizuma.

Defesa

Na delegacia o advogado Brandão disse à imprensa que seu cliente é inocente, que agiu em legítima defesa e que buscará a liberdade de Joel nas próximas horas, pois trata-se de um jovem trabalhador, honesto e sem qualquer tipo de passagem pela polícia.

“Meu cliente não é bandido, é primário, tem residência fixa há mais de 12 anos e trabalho lícito com carteira assinada. Jamais irá fazer algo para atrapalhar a instrução criminal. Estará sempre à disposição da justiça, para em liberdade provar sua inocência, já que agiu em legítima defesa”, disse o advogado.

O Brizola ao entrar no quarto, tentou esfaquear para matar o Joel, ele jovem, agilidoso, conseguiu se esquivar e apenas foi cortado, mas nisso ele pulou e pegou o revolver e atirou… foi uma to reflexo de Legítima Defesa, para se defender, conluiu o advogado.

Versão da Familía

O Joel era um menino criado na Igreja Assembléia de Deus, firme na igreja, era líder de louvor, toca todos os instrumentos. Menino muito querido por todos., mas há 2 anos foi literalmente SEDUZIDO por essa mulher, (mulher vivida, bem mais velha que ele), e ele acabou se apaixonando…se desviou da igreja… e continuava saindo com a mulher, mas o Brizola já andava dizendo na cidade que desconfiava e que iria matar ele, eis o motivo que ele comprou uma arma para se defender. O menino NUNCA teve nenhuma passagem pela polícia, é um rapaz trabalhador, trabalha com carteira assinada como técnico de informatica. Não é um criminoso perigoso.

Já a mulher, segundo informações, armou a situação toda. Ela queria que o marido pegasse para que eles se separassem….e infelizmente aconteceu o que aconteceu,finalizou.

Joel irá passar por exame de corpo de delito nesta quarta-feira(14) e será encaminhado para o Presídio de Itaituba onde aguardará a decisão da justiça em relação a sua permanência no sistema carcerário.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

