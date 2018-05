Amante pede ajuda de sargento PM para ameaçar esposa

Mulher disse que foi abordada pelo agente após ter descoberto a traição.

Uma mulher de 30 anos denunciou nesta segunda-feira (21) a amante do seu marido após ter sido ameaçada pela jovem. A suspeita, de 23 anos, teria pedido ajuda do tio, que é Sargento da Polícia Militar, para fazer a abordagem. O caso ocorreu em Rosário Oeste (MT).

De acordo com o portal Metrópoles, o sargento intimidou a vítima parando uma viatura na lanchonete onde a denunciante estava. Em seguida, obrigou que ela entrasse no veículo e a levou até a delegacia da cidade. No momento da abordagem, o policial não vestia farda.

Segundo a denunciante, o episódio todo ocorreu a mando da amante do marido. O texto do boletim de ocorrência revela ainda que as ameaças começaram assim que a esposa descobriu a traição.

