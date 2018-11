Amante que atirou em esposo que flagrou traição no km 1000 se entrega a policia -Esposo teve pernas amputadas.

A policia informou para o Jornal Folha do Progresso que fechou o cerco na região, que o jovem Joel Hilário suposto amante que atirou no fazendeiro Brizola no km 100o (Vila Isol) se entregou para policia na cidade de Itaituba. Ele era é considerado foragido,informou.

Vitíma

A notícia de que o Fazendeiro Brizola muito conhecido na região , de 58 anos, foi alvejado por três tiros de arma de fogo , socorrido e internado em uma clinica de Novo Progresso e posteriormente transferido para um hospital da cidade de Cuiabá no estado do Mato Grosso, desesperou parentes amigos e familiares – agora o desespero com revolta tomou conta com a noticia que teve que amputar as pernas.

Conforme a informação a vitima estava internada em um hospital particular em Novo Progresso, passou por cirurgia para estancar hemorragia e teve perfuração e rompimento no intestino, o irmão da vitima fretou uma aeronave [UTI aérea]e transferiu o irmão para cidade de Cuiabá no estado do mato grosso no sábado dia 10.

Brizola teve complicações com circulação sanguínea [tromboses ] e teve que amputar as duas pernas, a vitima tem estado de saúde grave e continua internada na UTI.

Amigos Postaram no Facebook

Muito triste para mim por causa de uma covardia sórdida de uma mulher meu amigo esta neste momento ficando sem seus passos sem suas pernas uma covardia sem retorno acabando com um sonho de um trabalhador um sonho de que mais costava junto suas filhas andar a cavalo ver a vida acabada de um homem trabalhado por covardes que não pensam em futuro destruindo um sonho de filhas e pai e muito triste

Caso

Brizola era casado com Aucelim Ferreira e suspeitava da traição, neste dia sexta-feira (09), soube onde há encontrava e foi até o local (casa de uma amiga da esposa), ao chegar entrou na casa abriu a porta do quarto e flagrou a esposa deitada ao chão [fazendo sexo] nua com o suposto amante. O amante foi identificado como técnico de informática “Joel Hilario” que ao perceber que era o esposo da vitima atirou e o atingiu com três tiros de revolver, posteriormente sumiu rumo ignorado. A vitima foi socorrida pela esposa que chamou o SAMU e o internou na Clinica Sinhá em Novo Progresso.

Versão da esposa

A esposa flagrada Aucelim Ferreira, em depoimento na Policia Civil de Novo Progresso, confirmou a versão onde existia o relacionamento com o jovem Joel a mais de um ano.

Aucelim confirmou que no momento do flagra pelo marido ela estava deitada no chão com o amante , os dois estavam despido,disse.

Perguntada se o crime foi premeditado ele não soube falar se havia esta intenção do amante.

Amante

A policia informou para o Jornal Folha do Progresso que fechou o cerco na região, que a qualquer momento o acusado Joel Hilario pode ser preso, por enquanto ele é considerado foragido,informou.

A policia confirmou no fechamento desta matéria que o acusado se entregou a policia na cidade de Itaituba.



Fonte: Por Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso

