Amante sai escoltado de casa de mulher após flagrante do marido dela

Um homem saiu escoltado da casa de uma mulher em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, após serem flagrados pelo marido dela nesta quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, o suposto amante se trancou no banheiro da residência até a chegada da polícia. O caso foi registrado no Bairro Jardim Amazonas. A polícia foi acionada pelo marido da mulher.

Segundo a PM, na ligação o marido explicou que havia um homem dentro da casa dele e que este havia sido convidado pela mulher dele.

Ao serem flagrados, o suposto amante se escondeu no banheiro da residência com medo de ser agredido. No local, os policiais tentaram mediar a situação e retirar o homem do banheiro, já que o marido da mulher estava nervoso.

O suposto amante foi escoltado e os três foram levados a uma delegacia para registrar a ocorrência.

