Amarrada e encapuzada, jovem é estuprada dentro de carro em SP; autor foi preso

Um homem foi preso após estuprar uma jovem, na madrugada desta terça-feira (25), em Cubatão (SP). Ela foi encontrada amarrada, sem roupa e encapuzada. Os policiais conseguiram chegar a tempo de impedir que o suspeito continuasse praticando o ato.

A jovem de 17 anos contou à Polícia Militar que estava andando junto com um amigo próximo à Rua Cruzeiro do Sul. Eles foram abordados por um homem que atirou na direção deles e obrigou a garota a entrar no carro dele.

A PM recebeu a denúncia sobre o caso e foi até o local verificar a ocorrência. Os policiais encontraram o carro, do mesmo modelo indicado na denúncia, e observaram que havia uma movimentação interna.

Eles encontraram a garota encapuzada, com os braços amarrados e sem calça. Dentro do carro, os policiais também encontraram um revólver com cinco munições, sendo uma deflagrada e outras duas com cápsulas de cocaína.

O criminoso foi identificado como Eliede Alves de Araujo, de 59 anos. O garoto que estava junto com a jovem reconheceu o homem como sendo o autor do disparo. Ele foi levado para a Delegacia Sede de Cubatão e responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, estupro e posse de entorpecentes.

