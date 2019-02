Amazon pede transparência em uso de tecnologia de reconhecimento facial por autoridades

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A AWS disse que está em contato com o instituto dos EUA que testa e compara fornecedores de tecnologias de reconhecimento facial e que ainda não é possível “fazer download” de algoritmos do sistema para testes fora da nuvem da Amazon.

No mês passado, a Microsoft anunciou princípios similares para o uso de sua tecnologia de reconhecimento facial, afirmando que vai recomendar barrar o uso do sistema em atos de discriminação e incentivar clientes a serem transparentes quando usarem tais serviços.

