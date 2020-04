Amazonas chega a quase 5 mil casos de coronavírus e se aproxima de 400 mortes

(Foto:Reprodução) – O panorama é assustador. O Amazonas registrou, no intervalo de 24 horas, 464 novos casos de coronavírus e 29 novos registros de óbitos. Os dados constam no painel nacional do Ministério da Saúde, divulgado na tarde da última quarta-feira (29).

De acordo com o painel nacional, o Amazonas vai a 4.801 casos e 380 óbitos, uma taxa de letalidade de 7,82%. Na Região Norte, o Estado é disparadamente o que mais possui casos e mortes pela Covid-19.

Os números sobre a quantidade de internados e a incidência da Covid-19 no interior do Amazonas devem ser divulgados pelo Governo do Estado, que ainda não atualizou suas informações.

Com informações do portal A Crítica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...